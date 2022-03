Vorerst hat der Gemeinderat Ransweiler keinen Beschluss gefasst und sich aufgrund der noch unübersichtlichen Nachrichtenlage Bedenkzeit erbeten – aber beraten haben die Mitglieder über einen Vorschlag aus der Bevölkerung, das bislang namenlose Gelände vor der Dorfgemeinschaftshalle auf den Namen „Selenskyj-Platz“ zu taufen. Dies sollte erfolgen „zu Ehren des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der sich in so wohltuender Weise von den herkömmlichen Politikern abhebt“, so die Antragsteller.

Der von US-Geheimdiensten kolportierte Satz, wonach er ein Evakuierungsangebot der Amerikaner mit den Worten „Ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit“ abgelehnt habe, „nötigt uneingeschränkt Respekt ab“, betonen die Ransweilerer Bürger. Die Vertreter der 250-Einwohner-Gemeinde wollen sich nun drei Monate Zeit für eine Entscheidung nehmen.

