Erinnert ihr euch noch, wie ich im vergangenen Jahr tolle Ausflugsziele im Donnersbergkreis entdeckt habe? Das hat richtig Spaß gemacht, und ich habe viele tolle Leute getroffen. Zu Weihnachten habe ich ein schönes Fotoalbum mit allen Bildern von meiner Rundreise bekommen. Doch jetzt ist es verschwunden, und ich brauche eure Hilfe.

Zu Ferienbeginn wollte ich mir die Bilder noch einmal anschauen, aber mein kleiner Bruder Nals hat sich einen Scherz erlaubt und das Fotoalbum versteckt – irgendwo im Donnersbergkreis. Er will mir einfach nicht sagen, wo. Immerhin hat er mir Spuren und Hinweise hinterlassen. Er hat mir einige Bilder ausgedruckt, die mich zum Ziel führen sollen. Doch dann war zu meinem Pech auch noch der Drucker kaputt. Statt der ganzen Bilder wurden nur Ausschnitte ausgedruckt. Das ist ziemlich ärgerlich, weil ich jetzt gar nicht mehr genau weiß, wo ich überall gewesen bin.

Könnt ihr mir helfen, die Bilder richtig zuzuordnen und so herauszufinden, wo das Fotoalbum versteckt ist? In den nächsten Wochen zeige ich euch in der Donnersberger Rundschau fünf Bildausschnitte, die am Ende zum Lösungswort führen. Den ersten seht ihr gleich hier. Erkennt ihr, welchen Ort ich besucht habe? Dann müsst ihr euch den neunten und den zwölften Buchstaben gut merken.

Fünf Nils-Nager-Pakete zu gewinnen

Von jedem weiteren Bildausschnitt braucht ihr dann auch wieder zwei Buchstaben, die am Ende das Lösungswort ergeben. Für dieses hat mir Nals auch noch einen Hinweis hinterlassen: Es ist ein Gebäude, das es in seiner ursprüngliche Funktion gar nicht mehr gibt, das aber immer noch so heißt. Keine Ahnung, was er damit meint ... Aber zusammen werden wir es sicher herausfinden.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir fünf Nils-Nager-Pakete mit Plüschtier, Brotdose und weiteren kleinen Überraschungen. Das Lösungswort kann bis zum 31. August per E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de mit Name und Wohnort des Kindes geschickt werden. Die Gewinner werden anschließend benachrichtigt und können ihren Preis in der Redaktion abholen.

Im Netz

Alle Teile von „Nils entdeckt den Donnersbergkreis“ findet ihr auf unserer Internetseite www.rheinpfalz.de/lokal/donnersbergkreis im Abschnitt Nils-Nager-Ferienaktion. Zudem gibt es an jedem Tag, an dem ein Suchbild erscheint, noch einen weiteren Hinweis zum gesuchten Ort auf unserer Facebookseite.