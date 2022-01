Etwa 500 Christbäume hat das Brennstoffdepot Nordpfalz in diesem Jahr verkauft, jeder davon mit einer Fünf-Euro-Spende für die Donnersberger Initiative für Menschen in Not vebunden. Die Initiative wird das Geld zusammen mit weiteren Spenden für die Innenausstattung einer Kita im Ahrtal verwenden.

Die 2500 Euro Spendengeld hatten Oliver Gläßge und Michael Czeska vom Brennstoffdepot Nordpfalz wie bereits in den Vorjahren für eine Organisation in der Region bestimmt, die Weihnachtsbaumerlöse gingen beispielsweise an die Kindertagesstätten in Rockenhausen oder an die Schule am Donnersberg. Und wie in den Vorjahren ergänzte auch dieses Mal die Volksbank Kaiserslautern diesen Spendenbetrag, sodass es am Ende glatte 3000 Euro wurden. „Wir machen bei der Aktion gerne mit, weil die Spenden an Organisationen in der Region gehen“, sagte Bernd Poth von der Volksbank. „Bei uns wissen die Menschen, dass jeder Cent ankommt“, sagte der Vorsitzende der Initiative, Jamill Sabbagh, der zusammen mit seinem Stellvertreter Claus-Jürgen Baaden zur Scheckübergabe gekommen war. Der Einkaufspreis pro Baum ist beim Brennstoffdepot zwischen 25 und 35 Euro, davon werden je fünf Euro gespendet. Bei den Kunden komme die Aktion gut an. „Viele kommen extra wegen der Spende“, so Gläßge. Bei der Spendenübergabe v. li. Claus-Jürgen Baaden, Jamill Sabbagh, Bernd Porth, Oliver Gläßge und Michael Czeska.