Mit einer zweiteiligen Aktion beteiligen sich die Gleichstellungsbeauftragten des Donnersbergkreises am Donnerstag, 25. November, an den 47. Kirchheimbolander Friedenstagen. Mit eingebunden ist auch der Verein Frauen helfen Frauen Donnersbergkreis. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen wird um 17.30 Uhr vor der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden die Fahne von Terre des Femmes mit der Aufschrift „Frei leben ohne Gewalt“ gehisst. Um 18 Uhr folgt im großen Sitzungssaal des Kreishauses die Vorführung des vielfach prämierte Kinofilms „Alles ist gut“. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht Gelegenheit zum Austausch bei einem kleinen Imbiss.

Im Kreishaus gilt an diesem Abend die 2-G-Regel. Bitte melden Sie sich im Vorfeld bei Barbi Driedger-Marschall an unter Telefon 06352/710-324 oder per E-Mail an: gleichstellung@donnersberg.de. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für den Friedenstage-Preis wird gebeten.