Häusliche Gewalt macht einen Großteil der Fälle im Kreis aus. Hans-Hardy Betz vom Weißen Ring berichtet, wie perfide Einsamkeit und emotionale Abhängigkeit ausgenutzt werden.

Wenn das Telefon klingelt und sich angeblich die Polizei meldet, wenn ältere Menschen ihr Erspartes an falsche Bankmitarbeiter übergeben oder wenn Frauen nach Gewalterfahrungen plötzlich ohne Geld und ohne persönliche Dinge dastehen: Dann ist die Opferschutzorganisation Weißer Ring der richtige Ansprechpartner. Seit 15 Jahren engagiert sich Hans-Hardy Betz ehrenamtlich für die Außenstelle Donnersbergkreis – und erlebt dabei immer wieder, wie groß die Not von Kriminalitätsopfern sein kann. „Viele wissen gar nicht, was sie nach einer Straftat überhaupt noch tun können“, sagt Betz. „Die kommen zu uns, weil sie keinen Plan mehr haben und genau da versuchen wir anzusetzen.“

Der Weiße Ring unterstützt Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind. Betz und die anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter helfen beim Ausfüllen von Anträgen, vermitteln Kontakte zu Anwälten und Therapeuten und hören vor allem zu. Betz, der 40 Jahre bei der Polizei gearbeitet hat, weiß, dass es in seiner Arbeit oft nicht zuerst um Formulare geht. „Wenn ich es in einem Gespräch schaffe, dass mein Gegenüber irgendwann wieder ein kleines Lächeln zustande bringt, dann weiß ich: Jetzt ist etwas richtig gelaufen.“

Manche Opfer melden sich Jahre nach der Tat

Die Belastungen, mit denen Betroffene zu ihm kommen, sind ganz unterschiedlich. Manche melden sich wenige Tage nach einer Tat, andere erst Monate oder sogar Jahre später. „Manchmal geht es ganz schnell, manchmal ist die Tat schon Jahre her“, erzählt er. In einzelnen Fällen seien Menschen sogar erst im hohen Alter bereit, über jahrzehntelang verdrängte Erlebnisse zu sprechen.

Wie unterschiedlich die Fälle sind, zeigt ein Beispiel, das ihm im Gedächtnis geblieben ist: Eine Frau war überzeugt, online mit Hollywood-Star Bruce Willis in Kontakt zu stehen. Über einen Fake-Account in sozialen Netzwerken hatten Betrüger ihr vorgegaukelt, der Schauspieler wolle nach Deutschland kommen, habe aber vorübergehend keinen Zugriff auf sein Geld. Die Frau glaubte die Geschichte, machte Schulden und überwies Geld – das sah sie natürlich nie wieder. „Sie war völlig davon überzeugt, dass sie mit Bruce Willis chattet“, berichtet Betz. Solche Fälle zeigten, wie perfide emotionale Abhängigkeit, Einsamkeit und digitale Täuschung ausgenutzt würden.

Eine weibliche Person ist beim Erstgespräch dabei

Besonders sensibel sind Fälle sexualisierter Gewalt. Dann führt Betz Gespräche in der Regel nicht allein. „Wenn es um Vergewaltigung geht, ist es mir wichtig, dass eine Kollegin dabei ist“, sagt er. „Ich würde mich da als Mann niemals in den Vordergrund drängen.“ Erst vor wenigen Tagen, berichtet Betz, habe sich über eine Kollegin eine junge Frau gemeldet, die vergewaltigt worden sei. Er habe den Erstkontakt hergestellt und dann gemeinsam mit einer weiblichen Hospitantin einen Gesprächstermin organisiert. Dabei gehe es zunächst nicht darum, jedes Detail der Tat zu schildern. Vielmehr sei es erstmal wichtig, Stabilität zu geben, Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen und die nächsten Schritte zu klären. „Da machen wir die Formulare, erklären, welche Hilfe möglich ist und wenn die Betroffene möchte, ist da eine Gesprächspartnerin, mit der sie weiterreden kann“, sagt Betz.

Einen großen Teil der Fälle macht nach seiner Einschätzung häusliche Gewalt aus. Eine exakte Statistik für die Außenstelle habe er zwar nicht zur Hand, sagt Betz, „aber gefühlt sind rund 70 Prozent unserer Fälle aus dem Bereich häusliche Gewalt“. Meist seien Frauen betroffen. Männer als Opfer habe er in all den Jahren nur bei drei Fällen erlebt. Dabei ziehe sich das Thema durch alle gesellschaftlichen Schichten. Gewalt in Beziehungen sei keineswegs auf bestimmte Milieus beschränkt.

Mit dem Frauenhaus ist er im Kontakt

In engem Kontakt steht der Weiße Ring deshalb auch mit dem Frauenhaus im Donnersbergkreis. Wenn Frauen dort mit ihren Kindern ankommen und praktisch nichts bei sich haben, kann der Weiße Ring unbürokratisch helfen. „Dann hat die Frau oft nur die Kleidung, die sie auf dem Leib trägt“, berichtet Betz. „In solchen Fällen können wir eine Soforthilfe auszahlen.“ Diese Soforthilfe betrage seit 1. April diesen Jahres 200 Euro in bar. Davon würden dann oft Dinge des täglichen Bedarfs gekauft: Kleidung, Hygieneartikel oder andere notwendige Sachen.

Nach schweren Gewalterfahrungen geht es oft auch darum, möglichst rasch psychologische Unterstützung zu organisieren. Der Weiße Ring vermittelt dann an Traumaambulanzen oder andere geeignete Stellen weiter. „Wichtig ist, dass die Betroffenen schnell irgendwo einen Fuß in die Tür bekommen“, sagt Betz. Gerade im ländlichen Raum sei das nicht immer einfach. Termine bei Psychotherapeuten seien rar, die Wege oft weit.

Der Weiße Ring ist nicht jedem bekannt

Im Donnersbergkreis und im benachbarten Kreis Kusel, den Betz derzeit mitbetreut, gehen nach seinen Angaben etwa 60 Fälle pro Jahr ein. Das sei sehr unterschiedlich verteilt: „Es kann sein, dass mal einen oder zwei Monate fast gar nichts kommt. Und dann häufen sich auf einmal die Fälle.“ Ein Thema liegt Betz besonders am Herzen: der Schutz älterer Menschen vor Betrugsmaschen. Ob Enkeltrick, Schockanrufe, falsche Polizeibeamte oder angebliche Bankmitarbeiter, immer wieder werden Senioren im Donnersbergkreis um hohe Summen gebracht.

Viele Täter arbeiteten mit Angst und Autorität. „Sobald am Telefon das Wort ,Polizei’ fällt, machen viele Menschen innerlich sofort auf.“ Genau deshalb setzt sich Betz für Prävention ein. Er hält Vorträge, informiert bei Veranstaltungen und sucht nach Wegen, wie Warnhinweise noch besser zu den Menschen gelangen können. Dass die Arbeit des Weißen Rings noch immer nicht allen bekannt ist, erlebt Betz regelmäßig. „Früher haben ältere Leute manchmal gesagt: Ach, Sie sind doch die, die den Straftätern helfen“, erzählt er. Seine Antwort darauf sei immer dieselbe: „Nein – wir helfen denen, die von Straftätern zu Opfern gemacht wurden.“

Info

Der Weiße Ring ist bundesweit mit rund 420 Anlaufstellen vertreten, 28 davon in Rheinland-Pfalz. Etwa 3500 Menschen engagieren sich deutschlandweit ehrenamtlich für den Verein, in Rheinland-Pfalz sind es rund 270. Finanziert wird die Arbeit ausschließlich ohne staatliche Zuschüsse. Der Weiße Ring trägt seine Hilfeleistungen aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Zuweisungen von Bußgeldern durch Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie aus Nachlässen. Der Mindestbeitrag für eine Mitgliedschaft liegt bei 2,50 Euro im Monat. Bundesweit hat der Verein derzeit mehr als 40.000 Mitglieder. Nach Angaben des Vereins wurden im Jahr 2025 bei rund 22.000 Opferfällen bundesweit mehr als zehn Millionen Euro für die Opferhilfe aufgewendet. Wer den Weißen Ring unterstützen oder Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich an die Außenstelle Donnersbergkreis wenden. Kontakt: Hans-Hardy Betz, Telefon: 0151/55164742, E-Mail: donnersbergkreis@mail.weisser-ring.de