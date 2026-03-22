Aller guten Dinge sind drei: SPD-Kandidatin Jaqueline Rauschkolb gewinnt das Direktmandat im Donnersbergkreis knapp vor Andrea Schmitt (CDU) und Damian Lohr (AfD).

Ausgerechnet die Nachbarorte Ramsen und Kerzenheim waren es, die Jaqueline Rauschkolbs Geduld auf die Probe stellten. Auf ihrer kleinen, privaten Wahlparty in Eisenberg warteten am Ende alle gespannt auf die letzten Auszählungen. Um 21.17 Uhr war es dann geschafft, und die 38-Jährige, zweifache Mutter, durfte sich feiern lassen: Zum dritten Mal in Folge gewinnt Rauschkolb für die SPD das Direktmandat im Donnersbergkreis. 27,8 Prozent der Stimmen reichten ihr, Andrea Schmitt (CDU) kam auf 25,9 Prozent, Damian Lohr (AfD) auf 25,0.

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Sorge um Landesergebnis und AfD

An einem Wahlabend, bei dem die SPD auf Landesebene hohe Verluste erlitt und künftig nicht mehr den Ministerpräsidenten stellen wird, war die Stimmung bei Jaqueline Rauschkolb allerdings entsprechend wenig ausgelassen. „Natürlich ist die Freude groß, dass wir hier im Donnersbergkreis gewonnen haben“, sagte sie nach einem intensiven Wahlkampf, bei dem sie aus gesundheitlichen Gründen anfangs noch deutlicher kürzer treten musste. Das Landesergebnis ihrer SPD und auch das starke Abschneiden der AfD, die im Donnersbergkreis auf 25,6 Prozent der Zweitstimmen kommt, bereiten ihr jedoch Sorge. Auch, weil die AfD in Gemeinden stark zulegen konnte, wo in den vergangenen Jahren vieles umgesetzt und vorangebracht wurde. „Vielleicht müssen wir noch mehr in den Vordergrund rücken, was alles gut läuft und was wir geschafft haben. Auch hier im Kreis“, blickt Rauschkolb bereits in die Zukunft. Ihre Schwerpunkte waren und sind Familienpolitik, sie will sich für eine gut ausgebaute Kita- und Schullandschaft einsetzen sowie verlässliche Betreuungsangebote, eine wohnortnahe medizinische Versorgung im ländlichen Raum, bessere und mehr Pflegeangebote, schnelles verfügbares Internet, sanierte Straßen und ausgebaute Radwege, moderne Sportstätten und Gemeinschaftshäuser.

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So sieht es bei den Zweitstimmen aus

Nicht nur das Direktmandat geht dank der meisten Wahlkreisstimmen an die SPD, auch bei den Landesstimmen gewinnen die Sozialdemokraten – wenn auch denkbar knapp. Mit 27,5 Prozent der Stimmen landet die SPD nur knapp vor der AfD. Die drittmeisten Landesstimmen im Wahlkreis Donnersberg gehen an die CDU: 24,4 Prozent holen die Christdemokraten. Mit einem deutlichen Abstand folgen die übrigen Parteien dahinter: Die Grünen erhalten sechs Prozent der Stimmen, die Freien Wähler fünf, die Linke erhält 3,8 Prozent, das BSW 2,5 und die FDP 1,8 Prozent.

Trotz des Wahlsiegs war es ein sehr verlustreicher Wahlabend für die SPD. Im Vergleich zur vorigen Landtagswahl verlor die Partei satte 10,8 Prozentpunkte. Größter Gewinner ist die AfD, sie konnte insgesamt 14,5 Prozentpunkte zulegen. Während CDU und Linke je 1,3 Prozentpunkte dazubekamen, verloren Grüne und FDP 1,8, beziehungsweise 3,6 Prozentpunkte. Das BSW trat erstmal bei der Landtagswahl an.

Rückblick: So wählte der Kreis 2021

Bei der Landtagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung im Donnersbergkreis bei 64,3 Prozent. Wahlsiegerin war damals Jaqueline Rauschkolb (SPD) mit 32,2 Prozent), gefolgt von Andrea Schmitt (25,7 Prozent), Lisett Stuppy (Grüne) mit 11,4 Prozent, Manfred Boffo (Freie Wähler) mit 11,6 Prozent und Ulrike Beckmann (AfD) mit 10,8 Prozent und Michael Vettermann (FDP) mit 8,4 Prozent. Damals verpasste Andrea Schmitt den Sprung in den Landtag; Rauschkolb und Stuppy zogen ein.