Nach wie vor ist unklar, wer den zwei tot bei Dörnbach entdeckten Schafen die Kehle durchgeschnitten hat. Die Polizei teilte am Donnerstag auf Nachfrage mit, dass die bisherigen Ermittlungen weder zum Täter noch zum Eigentümer der brutal ermordeten Tiere geführt haben. Die Kadaver waren am Montagnachmittag auf Gemarkung des Rockenhausener Ortsteils gefunden worden – geradezu entsorgt an einem nahe des Waldrands verlaufenden Feldweg.

Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen nicht von einem rituellen Hintergrund aus. Zudem schloss sie nicht aus, dass sich jemand der verwahrlosten Tiere entledigen wollte. Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden erbeten an die Kripo in Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-2620.