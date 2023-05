Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weder Rohstoffmangel noch Corona konnten die Arbeiten am Neubau des Gesundheitszentrums am Westpfalz-Klinikum Kirchheimbolanden ausbremsen. Am Donnerstag wurde Richtfest gefeiert, und im März sollen die ersten Patienten hier ein- und ausgehen. Dann fehlt nur noch ein Schritt.

Zwar stand auf dem Flachdach kein Richtbaum, und das Gebäude ist schon seit einigen Tagen mit Fenstern versehen und damit kein echter Rohbau mehr, Grund für ein Richtfest gab es aber nach Ansicht