Ab Mittwoch werden am neuen Gesundheitszentrum am Westpfalz-Klinikum Patienten ein und aus gehen. Die urologische Praxis von Arne Friederichs und André Shipnoski sowie die Praxis für Gefäßmedizin, die Angiologie, versorgen ihre Patienten künftig nur noch von hier aus, ebenso wird das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Donnersberg ab diesem Tag die Patienten der Unfallchirurgie sowie der Orthopädie im neuen Gebäude empfangen. Ab 7. Juni werden auch die anderen MVZ-Patienten hier behandelt. Physiotherapie und Radiologie gehen ebenfalls in den nächsten Tagen an den Start. Sämtliche bisherigen Praxisstandorte in Kirchheimbolanden sind für die Patienten ab dann nicht mehr verfügbar. Vor der offiziellen Eröffnung am 13. Juli stehen in den einzelne Praxen noch Arbeiten an. Bei einem Tag der offenen Tür am 16. Juli wird der Gesamtkomplex dann der Bevölkerung vorgestellt. Für die Patienten am Gesundheitszentrum steht ein Parkplatz mit 70 Stellplätzen zur Verfügung. Er ist über die Zufahrt hinter dem Krankenhaus (Richtung DRK und ambulantes OP-Zentrum) erreichbar.