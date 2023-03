Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ärztemangel auf dem Land ist ein Dauerthema. SPD-Direktkandidat Matthias Mieves machte es zu seinem und lud Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) zur Podiumsdiskussion in die Donnersberghalle. Die Gäste hatten einige Fragen an die Politiker.

Er war bei seiner Mut-Macher-Tour bereits in 160 Orten und hat an knapp 15.000 Haustüren geklingelt. Kein anderes Thema hat die Menschen so bewegt wie die Zukunft der Gesundheitsversorgung auf dem Land.