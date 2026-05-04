Rockenhausen stand am Sonntag ganz im Zeichen der Gesundheit: Rund 80 Anbieter und geschätzt mehr als 3000 Besucher ließen die Veranstalter eine positive Bilanz der Gesundheitsmesse ziehen. In der Donnersberghalle präsentierten sich zahlreiche Dienstleister, um über die regionalen Angebote auf dem Gesundheits- und Pflegebereich zu informieren. Die Palette der Themen reichte von Prävention über Hilfsmittel bis hin zu Fitness und Wellness. Auch Vertreter von ambulanten Betreuungs- und Pflegediensten, Selbsthilfeorganisationen, Reha- und Therapieeinrichtungen sowie Hospiz- und Palliativdiensten waren mit Infoständen vor Ort.

Zusätzlich fand über den Tag verteilt ein moderiertes Bühnenprogramm statt. Im Außenbereich schlossen sich weitere Stände an, auch das Wetter spielte mit. Mit der Resonanz auf die Messe, die seit 2007 alle zwei Jahre von der Stadt ausgerichtet wird, zeigten sich die Organisatoren sehr zufrieden. Stadtbürgermeister Michael Vettermann: „Draußen ist es ein voller Erfolg, drinnen ist es ein voller Erfolg.“