Am Donnerstag, 11. April, beschäftigt sich das Gesundheitsforum im Westpfalz-Klinikum mit dem Thema Harninkontinenz. Philipp Böhmicke, Leitender Oberarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe 2, referiert um 18 Uhr im Personalspeiseraum am Standort Kirchheimbolanden.

Kommt es zum unkontrollierten Verlust von Harn, wird von Harninkontinenz gesprochen. In der Umgangssprache wird sie auch als Blasenschwäche bezeichnet. Dieser Begriff ist jedoch nicht immer zutreffend, da eine Schwäche der Blasenmuskulatur nur in bestimmten Fällen die Ursache ist. Harninkontinenz ist in erster Linie ein Symptom, dem sehr unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen können. Die Beschwerden können das Alltagsleben und die Lebensqualität stark beeinträchtigen – je nachdem wie stark sie sind. Noch immer ist die Harninkontinenz für viele Betroffene ein Tabuthema, das meist gar nicht oder nur sehr ungern mit dem Frauenarzt besprochen wird. Dabei ist die Erkrankung recht weit verbreitet. Für Betroffene und Interessierte wird Philipp Bömicke die Behandlungsmethoden aufzeigen und Fragen beantworten. Der Eintritt ist frei.