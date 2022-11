Am Donnerstag, 24. November, steht das nächste Gesundheitsforum an: „Endometriose – Hilfe bei einem schmerzhaften Frauenleiden“ lautet das Thema ab 18 Uhr im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden.

Starke Schmerzen im Unterleib und ein jahrelang unerfüllter Kinderwunsch – das können Anzeichen für Endometriose sein, eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Dabei wächst außerhalb der Gebärmutterhöhle Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnlich ist. Wie sich eine Endometriose äußert, ist von Frau zu Frau verschieden. Astrid Hedicke, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Westpfalz-Klinikum Kirchheimbolanden, informiert in Ihrem Vortrag über Symptome und Behandlungsmöglichkeiten, gibt Hinweise und Hilfen zum Umgang mit Endometriose.