Am morgigen Donnerstag findet das nächste Gesundheitsforum von Kreis und Westpfalz-Klinikum statt. Diesmal geht es ab 18 Uhr im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung um die Frage „Erhöhte Leberwerte – was tun?“. Die Leber ist ein Organ mit vielen Aufgaben. Sie hat eine zentrale Funktion im menschlichen Stoffwechsel. Sie baut Giftstoffe ab, produziert Gallenflüssigkeit und spielt eine wichtige Rolle im Fett- und Zuckerstoffwechsel. Arbeitet sie nicht mehr richtig, kann dies schwerwiegende Folgen für den gesamten Körper haben. Referent ist der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 5 am Standort Rockenhausen, Stefan Hinze. Er zeigt Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten bei erhöhten Leberwerten auf. Außerdem gibt er Hinweise, was man selbst für eine gesunde Leber tun kann. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In der Kreisverwaltung besteht eine Maskenpflicht.