Es gibt drei neue Fälle von mit dem Corona-Virus infizierten Personen im Donnersbergkreis. Das teilte das Gesundheitsamt am Donnerstag mit. Damit hat sich die Anzahl der im Kreis registrierten und bestätigten Fälle seit dem Ausbruch der Pandemie auf insgesamt 101 erhöht. 52 Personen gelten aber bereits wieder als genesen. Drei Personen werden weiterhin stationär behandelt. Gestorben an den Folgen der Infektion sind bisher zwei Personen. Alle Erkrankten werden vom Gesundheitsamt eng betreut. Zudem befinden sich zahlreiche Menschen in angeordneter beziehungsweise empfohlener Quarantäne.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Fallzahlen in den einzelnen Verbandsgemeinden: Eisenberg: 22 Infizierte, davon 7 wieder genesen, Göllheim: 16/11, Kirchheimbolanden: 26/13, Nordpfälzer Land: 21/10, Winnweiler: 16/11.