Zwölf neue Sars-CoV-2-Infektionen hat das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises am Dienstag registriert. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchgeschehens hat sich damit auf 643 erhöht. Davon gelten 480 Personen als genesen, zwölf Patienten werden derzeit stationär behandelt. Elf Menschen sind mittlerweile im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben. Auf Basis dieser Zahlen sind im Landkreis 152 aktive Infektionsfälle bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 173,9.

59 Infizierte gibt es in der VG Kirchheimbolanden, in der VG Nordpfälzer Land sind es nur 14. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner kommt der Donnersbergkreis auf 854 Fälle – in Rheinland-Pfalz liegt diese Kennzahl bei 962, deutschlandweit bei 1132. Die Kitas, Schulen und Seniorenheime im Donnersbergkreis haben laut Kreisverwaltung von Montag auf Dienstag keine neuen Fälle verzeichnet.