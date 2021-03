Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, wurden am Sonntag gegen 18 Uhr Rollerteile gefunden, die in einem Feldweg bei Göllheim lagen. Laut Polizei kam die Meldung von einer Passantin. Die Ermittlungen haben ergeben, dass das Fahrzeug einige Tage zuvor in Rüssingen gestohlen worden war und offenbar zerlegt wurde. Hinweise an die Polizei unter 06352 911-0.