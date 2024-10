Zu einer Störung der Internet- und Telefonverbindung ist es am Dienstagnachmittag im Donnersbergkreis gekommen. Betroffen waren vor allem Kunden des Glasfaseranbieters Mawacon und des Telekommunikationsunternehmens Pfalz-Connect. Nach Angaben von Marco Spitzbarth, dem technischen Betriebsleiter von Mawacon, sei gegen 16 Uhr bei Arbeiten an einem Windkraftrad ein Telefonkabel durchtrennt und somit die Verbindung zum sogenannten Point of Presence (kurz PoP) gestört worden. Der Point of Presence ist die Schnittstelle zwischen der Glasfaser-Haupttrasse und den lokalen Netzen sowie den Hausanschlüssen. Um den Schaden zu beheben, musste ein neues Kabel eingeschossen und gespeist werden. Die Arbeiten dauerten bis 1 Uhr nachts. Mittlerweile seien die Kunden aber wieder telefonisch erreichbar. Unter anderem war das Ärztehaus in Winnweiler am Dienstagmittag für mehrere Stunden nicht erreichbar, berichtete Timo Demmerle, Geschäftsführer des Gesundheitsforums Winnweiler (Gefowi).