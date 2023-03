Das E-Bike war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert, dennoch wurde es am Montag gegen 16.45 Uhr am Marktplatz Göllheim gestohlen. Der Dieb des orange-blauen Elektrofahrrades der Marke Cube wurde allerdings dabei beobachtet. Zeugenaussagen zufolge war er etwa 1,70 Meter groß, bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze sowie mit heller Hose und Basecap. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden, Telefon 06352 9110.