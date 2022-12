In den vergangenen Wochen wurden vor allem im östlichen Teil des Donnersbergkreises Lichterfahrten von Landwirten durchgeführt. Zahlreiche Traktoren, die mit Adventsschmuck und Lichtergirlanden verziert waren, fuhren durch die Ortsstraßen und erfreuten Alt und Jung. Die letzte Fahrt in diesem Jahr findet am Freitag statt. Gegen 17.30 Uhr startet der Konvoi mit ungefähr 30 geschmückten Traktoren in Lohnsfeld. Die Fahrt führt dann nach Winnweiler, Hochstein, Imsbach, Langmeil, Gonbach und nach Münchweiler. An der Strecke werden viele Zuschauer erwartet. Die Feuerwehr Imsbach lädt zum gemütlichen Beisammensein ein und hat für Essen und Trinken gesorgt.