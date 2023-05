Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende nach Pfingsten finden wieder die Göllheimer Geschichtstage statt. Die Vorsitzende des Kulturvereins, Doris Bugiel, will mit mehreren Vorträgen „alle historisch und politisch Interessierten“ ansprechen. Unter anderem geht es um die Schlacht am Hasenbühl, die sich heuer zum 725. Mal jährt.

Am Freitag. 2. Juni, 18 Uhr, will der Mainzer Historiker Elmar Rettinger die „Faszination Mittelalter“ ergründen, die sich seit Jahren in pittoresken Märkten und Ritterspielen