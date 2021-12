Manch Kurioses erfahren die Leser der Nordpfälzer Geschichtsblätter, deren neue Ausgabe jetzt kurz vor Weihnachten erschienen ist. Zum Beispiel, dass es zur Zeit des Tonabbaus in Lautersheim mal eine eigene Währung gab für die Einkehr im örtlichen Gasthaus.

Das dritte Heft der Nordpfälzer Geschichtsblätter für dieses Jahr bietet seinen Lesern drei Beiträge, eine Buchbesprechung und einen Nachruf, wie Schriftleiter Andi Fischer in einer Pressemitteilung zusammenfasst.

Zunächst informiert Uwe Walter Wilde aus Winnweiler in seinem Beitrag über Historisches zur Gastwirtschaft „Zum Hochsteiner Kreuz“. Vermutlich anfangs des 18. Jahrhunderts wurde das Gebäude auf dem Grundstück des ehemaligen Sägewerks von Hans Benner aus dem 17. Jahrhundert von den Vorfahren der Familie Gerlach erbaut. Die Verwaltungsräume des Sägebetriebs wurden integriert und überbaut. Der erste weithin bekannte Wirt war Jakob Gerlach, der das Gebäude erweiterte und modernisierte. Seine Tochter heiratete Franz Lebkücher aus Börrstadt. Bereits 1974 schloss die Gaststätte, die letzte Wirtin war Rosl Lebkücher. Viele politische Veranstaltungen fanden hier statt, Feuerwehr-Zusammenkünfte, Übungsabende von Teilen des Gesangvereins – das Publikum war bunt, sogar Versteigerungen wurden abgehalten. Nun wurde das geschichtsträchtige Gebäude abgerissen.

Kleines Kloster in den Blick gefasst

Arno Ehrhard aus Ludwigshafen hat „Bemerkungen zur späteren Geschichte des Klosters Daimbach“ verfasst. Auch ein kleines Kloster verdient, dass man sich mit seiner Geschichte beschäftigt. Eine bisher übersehene Urkunde gibt Einblick in die Klostergeschichte und in Verhaltensmuster des Adels im 15. Jahrhundert. Am 2. April 1458 erlauben Katharine von Geispoltzheim, Priorin, und der Konvent des Klosters zu Deymbach der Frau Margret von Hentschußheim, Witwe Herrn Friedrichs von Fleckenstein, den eventuellen Rückkauf ihrer Güter in Welsteiner Mark um den Verkaufspreis von 250 Gulden. Vorausgegangen war also ein Verkauf der Güter durch die Fleckenstein-Witwe. Ausführlich erörtert der Autor das Dokument. Eine einzige Urkunde bietet neue Informationen für die konkrete Geschichte des Klosters.

„Tonbergbau in Lautersheim (Teil 2)“ lautet der Aufsatz von Joachim P. Heinz aus Hettenleidelheim. Westlich von Lautersheim lag einst ein wertvolles Tonvorkommen, das im 19. und noch lange bis ins 20. Jahrhundert hinein den Menschen Lohn und Brot gab. Der aus dem Tonabbau resultierende Wohlstand bescherte dem Dorf zwischen 1820 und 1860 einen Bauboom. Die Erdegräber waren ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. Ansonsten wäre es nämlich nicht zu erklären, wieso in Lautersheim eine „eigene Währung“ umlief: eine leider undatierte „Ton-Münze“, mit der die Grubenarbeiter in der nahe liegenden Dorfwirtschaft Werle ihr Bier bezahlen konnten.

Nachruf auf Werner Thiel

Einen Nachruf widmet Andi Fischers Vorgänger Egon Busch dem Dörnbacher Werner Thiel. Das langjährige Vorstandsmitglied engagierte sich sehr im Museumskreis des Nordpfälzer Heimatmuseums, schrieb Beiträge für die Geschichtsblätter und war maßgeblich an der Dörnbacher Ortschronik beteiligt.

Eine Buchbesprechung zu Klaus Krembs „150 Jahre Kupfermühle Bindewald Bischheim“ sowie ein Ausblick auf das Jahresprogramm 2022 des Nordpfälzer Geschichtsvereins – unter allen Vorbehalten hinsichtlich der Corona-Epidemie – runden das Heft ab.

Wer das neue Nordpfälzer Geschichtsblatt erwerben will, wendet sich an Timo Scherne, Rognacallee 10, in Rockenhausen. Autoren können ihre Beiträge an Andreas Fischer in Falkenstein senden (E-Mail: fischer-andi@t-online.de).