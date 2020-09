Die Ernennung des Gründungsmitgliedes und langjährigen Vorsitzenden des Geschichts- und Heimatvereins, Erwin Hofrichter, zum Ehrenmitglied stand im Vordergrund der Jahreshauptversammlung des Vereins.

Vorgesehene, aber coronabedingt ausgefallene Ausstellungen sollen nach Möglichkeit nachgeholt werden. Auf der Vereinsagenda der nächsten Jahre stehen bedeutende Jubiläen, deren Durchführung frühzeitig vorbereitet werden sollen.

Hans-Walter Schally, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, würdigte in seiner Laudatio Hofrichters langjährigen Verdienste und erinnerte an die vielen Projekte, die unter seiner Regie angestoßen und auch verwirklicht worden seien. Mit drei alten Bildern und 17 an Ortsgeschichte Interessierten habe vor 21 Jahren alles angefangen. Man habe Hofrichter seither viel zu verdanken. Mit seinen immer neuen Ideen und Anregungen sei er, auch immer von seiner Ehefrau Margret unterstützt, stets der unermüdliche Motor des Vereins gewesen. Neben einer Urkunde erhielt Hofrichter ein von Schally restauriertes Stück Holzbalken, das vom 2019 abgerissenen Wohnhaus Heinrich, früher Gümbel, stammt und, 1704 gebaut, als das vermutlich älteste durchgängig bewohnte Haus in Albisheim gilt. Hofrichter übergab seinerseits dem Verein alte Urkunden, Schriftstücke und historische Gegenstände, die ihm persönlich aus Nachlässen überlassen worden seien.

In Corona-Zeit viel Archivarbeit betrieben

In der gut besuchten Versammlung blickte Ralf Petri auf ein bewegtes erstes Jahr als Vorsitzender zurück. Als Quereinsteiger bezeichnet er sich, da er zuvor noch kein Vorstandsamt ausgeübt habe. Projekte, die schon in Planung oder angedacht waren, konnten wegen Corona nicht ausgeführt werden. Dafür sei viel Zeit für umfangreiche Recherchen aus verschiedenen Nachlässen aufgebracht worden. Schriftstücke mit der Schreibschrift des 19. Jahrhunderts oder der Kanzleischrift des 18. Jahrhunderts habe er in lateinischer Schrift für jeden verständlich, abgefasst.

Mit Schally als dem Vereinsarchivar habe man intensive Archivarbeiten betrieben. Aus der Recherchearbeit seien viele neue Erkenntnisse über die Historie der Gemeinde gewonnen worden. Da das Archiv im Dorfgemeinschaftshaus aus allen Nähten zu platzen droht, habe man einen Antrag bei der Gemeinde für größere, geeignete Räume, auch zur Aufbewahrung größerer Geräte, gestellt. Neben dem 25. Vereinsjubiläum seien vor allem die anstehenden Großereignisse wie 800 Jahre Königsfest, 450 Jahre Deutsche Schule in Albisheim und 250 Jahre ABC-Buchkrieg große Herausforderungen für den 44 Mitglieder zählenden Verein.

Vereinsspitze bestätigt

Die Neuwahlen erbrachten nachfolgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Ralf Petri, 2. Vorsitzender Hans-Walter Schally, Schriftführer Gabi Treiber für Kai-Uwe Völpel der nicht mehr kandidierte, Kassenwart Otto Schmeiser, Beisitzer Margret Hofrichter, Oliver Zelt, Ulrike Pohl, Heidrun Merz und Dieter Dietz, Kassenprüfer Friedel Strack und Bernhard Pohl.