Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Eisenberg macht man sich derzeit Gedanken über die künftige Gestaltung des Friedhofs. Ein ewiges Thema. Das zeigt der Rückblick in die Ortsgeschichte, der uns diesmal zurück in die Dreißiger Jahre führt.

Der Rückblick in die Ortsgeschichte zeigt, dass sich die Verantwortlichen auch in der Vergangenheit konkrete Gedanken über die letzte Ruhestätte gemacht haben. So ist unter