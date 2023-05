Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Hexenzauber der Eisenberger Hexen am vergangenen Donnerstag war wieder einmal der einzige lokale Höhepunkt der diesjährigen närrischen Tage in Eisenberg. Glücklicherweise sind es die Frauen der TSG-Abteilung, die diese Tradition alle Jahre wieder aufrecht erhalten. Vor genau 70 Jahren ging es in Eisenberg noch närrischer zu.

Motor des fasnachtlichen Geschehens in Eisenberg war vor 70 Jahren das Ambulante Gewerbe, das am Rosenmontag, dem 16. Februar 1953, zu dem traditionellen „Rosen-Montag-Ball“ in die