Auf 90 Jahre seines Bestehens können in diesem Jahr die 185 Frauen des Protestantischen Frauenbundes zurückblicken. Gefeiert wird am morgigen Sonntag mit einem Festgottesdienst und anschließendem Empfang an der Kirche.

Es tut sich wieder etwas beim Protestantischen Frauenbund. Nach coronabedingter Unterbrechung finden seit Mai wieder alle 14 Tage Treffen statt, die auch regen Zuspruch erfahren, wie Pfarrer Karl-Ludwig Hauth verrät. Die Zusammenkünfte, Feste, Geburtstagsfeiern, kürzere und längere Reisen stehen dabei immer in enger Verbindung mit dem christlichen Glauben. Gemeinsames Singen von Kirchenliedern und die Auseinandersetzung mit der jeweils aktuellen Tageslosung sind deshalb auch fester Bestandteil der regelmäßigen Treffen. „Als eintönig kann man unseren Frauenbund absolut nicht bezeichnen. Im Gegenteil, unsere Frauen sind engagiert, entscheidungsfreudig und einsatzbereit und daher ein unverzichtbarer Eckpfeiler unserer Gemeinde“, so charakterisiert ein Eintrag im Protokollbuch von 2005 die Bedeutung der Gemeinschaft.

Zur Gründungsversammlung am 14. Februar 1932 durch den damaligen Pfarrer Wilhelm Hérancourt im Evangelischen Gemeindehaus waren „etwa 120 Frauen und verschiedene Männer erschienen“. Und das Gründungsprotokoll vermerkt: „Die ganze Versammlung stand unter dem Eindruck: Hier handelt es sich um etwas Großes, um das, was wir suchen und brauchen, hier müssen wir dabei sein.“

Als monatlicher Mitgliedsbeitrag wurden 20 Pfennige festgelegt, der „durch seine Höhe niemanden abschrecken“ sollte. Bis Februar 1933 sind laut Protokollbuch acht Aktivitäten der neu gegründeten Gemeinschaft aufgeführt. Unter anderem gab es Vorträge und ein Waldfest am Erntedanktag mit dem Stück „Großmutter erzählt“. Ein Jahr nach der Gründung war der neue Pfarrer Walter Krebs „zum ersten Mal zum allwöchentlichen Frauenbundtreffen erschienen und gab Richtlinien über seine Auffassung der Frauenvereinsarbeit“, so der Protokolleintrag. Welche Auffassungen der Pfarrer verkündete, ist jedoch nicht überliefert.

Erst 1957 lässt Pfarrer Willi Bechberger zum 25-jährigen Bestehen das Protokollbuch wieder führen. Es fanden Nähstunden im Handarbeitssaal des Gemeindehauses, geleitet von zwei Schneiderinnen, statt. Immer wieder waren neben der Bibelarbeit auch aktuelle Ereignisse Themen der Zusammenkünfte. Und bereits damals gab es Hinweise darauf, dass Kirche und alles, was mit ihr zusammenhängt, nicht mehr unbedingt im Mittelpunkt stand. Ein Hinweis darauf gibt eine Notiz zur Konfirmation: „Wie groß ist der Erfolg der Konfirmanden? Christenlehre-Besuch nur etwa 25 Prozent. Es soll eine Einsegnung und keine Aussegnung sein“. Ein Vergleich mit der aktuellen Situation drängt sich in diesem Zusammenhang auf.

Termin

Festgottesdienst am Sonntag, 10 Uhr, Protestantische Kirche Eisenberg. Anschließend Empfang an der Kirche.

Zitiert

„Uns beherrscht der Perfektionismus. Die Männer sind perfekt im Beruf, die Frauen sind perfekt. In der Wohnung ist alles perfekt, der Fußboden ist blitzblank. Äußerlich ist alles in Ordnung. (…) Wir haben keine Zeit mehr und werden nicht froh, z.B. kann eine Familie sich nicht zu Hause wohl fühlen, wo die Hausfrau überall mit dem Putzlappen hinterher ist und wo das gute Zimmer nicht benutzt werden darf. Es könnte ja etwas schmutzig werden.“ Quelle; Protokollbuch des Evangelischen Frauenbundes Eisenberg vom 3. November 1957.