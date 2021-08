Rund 152 Millionen Kinder und Jugendliche sind heutzutage weltweit Opfer von ausbeuterischer Arbeit. In Deutschland ist Kinderarbeit gesetzlich verboten und vor allem die Schulpflicht trägt dazu bei, Verstöße dagegen zu verhindern. Trotz des grundsätzlichen Verbots der Kinderarbeit sind aber einige Ausnahmen erlaubt.

So dürfen Jugendliche ab 15 Jahren täglich höchstens acht und wöchentlich 40 Stunden beschäftigt werden. Und Kinder, die älter als 13 Jahre sind, können mit Erlaubnis ihrer Eltern für leichte und für Kinder geeignete Beschäftigungen übernehmen. Beispiel: Bis zu drei Stunden pro Tag auf dem Bauernhof, aber nur, wenn dadurch nicht die Schulpflicht verletzt wird.

Was sich anderswo auf der Welt heute immer noch zum Thema Kinderarbeit abspielt, war in früheren Zeiten auch bei uns Normalität. So schildert der 1875 geborene Hettenleidelheimer Nikolaus Osterroth in dem Büchlein „Vom Beter zum Kämpfer“ seine Kindheitserfahrungen, die er „in einer im nächsten Dorf gelegenen großen Ziegelfabrik“ machen musste. Dort waren „neben 60 Erwachsenen 400 jugendliche Arbeiter und Mädchen beschäftigt“. Der 13-jährige Nikolaus bekam dann nach zehn Stunden schwerer Arbeit 85 Pfennig Tageslohn. In dieser Zeit hat er 36 Kilometer zurückgelegt und „1260 Zentner geformten Ziegelton transportiert“. Und in seinen Erinnerungen ist weiter zu lesen, dass ihm am Abend „die Knochen wie zerschlagen“ waren.

„Von dem vielen roten Staub wurden seine Hände und sein Gesicht rot; und rot war, was er spuckte, und er glaubte, es sei Blut und er müsse sterben (...). Außer an Ruhe und Sterben dachte der Junge oft gar nichts mehr. Nur hie und da meinte er, wie schön es wäre, wenn er noch in die Schule gehen und singen und lachen könnte. Die Maschine hatte ihn um alles gebracht. In fünf Monaten hatte sie aus einem frohen, hellhäutigen Kind einen sich nach Tod und Grabesruhe sehnenden Greis gemacht. Der Junge war ich“, zieht der junge Nikolaus Bilanz seiner schweren Kindheit.

Kinderarbeit heute im Kreis kein Thema

Solche Zustände gehören zumindest heute rund 125 Jahre später in unseren Breitengraden der Vergangenheit an, so dass die Sprecherin der Kreisverwaltung auf Anfrage mit gutem Wissen feststellen kann: „Im Donnersbergkreis sind keine Fälle verbotener Kinderarbeit bekannt“. Und Diana Philippi vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Eisenberg ergänzt, dass zwar „nichts zu beanstanden ist, wenn ein Kind mal im Betrieb hilft“. Bei einer vollwertigen Arbeitskraft, die mit dem Betriebsinhaber in keiner verwandtschaftlichen Beziehung stehe, werde aber vom Ordnungsamt genau hingeschaut – und falls erforderlich auch ein Bußgeld verhängt.

Übrigens: Geringfügige Hilfeleistungen im Haushalt, wie Spülmaschine ausräumen oder Müll wegbringen, zählen nicht als Kinderarbeit. Im Gegenteil, in Paragraph 1619 des Bürgerlichen Gesetzbuches steht, dass Kinder dazu verpflichtet sind, ihren Eltern im Haushalt zu helfen. Dass in Deutschland fast jeder zweite Schüler über 15 Jahren einem Job nachgeht, heißt allerdings nicht, dass er damit das Familieneinkommen aufbessert und damit seine Eltern unterstützt. Wohlgemerkt: Handys und andere digitale Endgeräte sind ebenso wie Partys und sonstige Vergnügungen halt nicht „fer umme“ und müssen finanziert werden.