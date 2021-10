Vergeblich haben bislang unbekannte Täter am Dienstagabend versucht, in einen auf dem Göllheimer Marktplatz stehenden Verkaufswagen einzubrechen. An dessen Tür ist dabei Sachschaden entstanden, teilt die Polizei mit. Sie bittet um Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9112700.