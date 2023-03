Vergeblich haben bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag versucht, in eine ehemalige Gaststätte in der Pitzstraße einzudringen. Die Täter hatten gegen 3.15 Uhr eine Außenleuchte außer Betrieb gesetzt und wollten eine Hintertür aufhebeln. Vermutlich wurden sie dabei gestört und flüchteten. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06361 9170.