Anja Faber lebt ihren Traum – seit dem 11. Mai in der Kreuznacher Straße in Rockenhausen in ihrem Geschäft „Carpe Diem“, auf Deutsch: Nutze den Tag. Von Wohnaccessoires über Möbel bis hin zur italienischen Mode ist dort alles zu finden. Bekannt ist Faber von dem Rockenhausener Gartenmarkt, an dem sie in den letzten zwei Jahren mit ihren Artikeln im Landhausstil und im Shabby Chic Style teilnahm.

Anders, verspielt, romantisch und ausgefallen beschreibt Faber das Carpe Diem. Inspiration bekommt man, sobald man die Räume betritt. Alte, bunt aufbereitete Möbel sind unter Kuscheldecken, sommerlichen Kleidern und Geschirr im Landhausstil zu finden. Nicht nur ein Einkaufserlebnis will Faber bieten. Die gemütlich eingerichteten Räume sollen zum Verweilen und guten Gesprächen bei einer Tasse Kaffee einladen: „Ein Ort, den man gern auf sich wirken lässt.“ Von Mai bis August ist die Inhaberin nicht nur in ihrem Geschäft anzutreffen, sondern auch auf Gartenmärkten wie etwa in Mainz, Wiesbaden, Bellheim oder Rockenhausen.

„Ein Grund, weshalb ich ein Geschäft hier in Rockenhausen eröffnet habe, ist, dass ich die Stadt und die Leute sehr positiv und offen kennengelernt habe“, sagt Faber. Zusammen mit ihrem Mann Klaus wohnt sie in der nahen Umgebung, und schon seit 2016 betreibt sie das Carpe Diem in Bad Kreuznach. Dort hat sie in der Kreuzstraße ein Ladengeschäft und entschied sich nun dafür, ihre Türen auch in Rockenhausen im ehemaligen Spielwarengeschäft Schloyer zu öffnen. Von Anfang März bis zur Eröffnung am 11. Mai habe sie jeden Tag in ihrem neuen Geschäft gearbeitet, erzählt Anja Faber. Mitarbeiterin Marion Ulrich aus dem Kreuznacher Laden habe sie direkt mitgenommen – wenn auch nur stundenweise.

Auch Auftragsarbeiten werden angenommen

Die große Leidenschaft der Inhaberin ist das Aufarbeiten von Möbeln. Diese bemalt sie mit Kreidefarbe. „Schon als Kind fand ich Pastellfarben schön“, sagt die Geschäftsfrau. „Ich verkaufe die mit Farbe umgestalteten Möbel im Geschäft und nehme auch Auftragsarbeiten an“. Zu finden sind im Carpe Diem neben Schränken und Kommoden auch selbst gebaute Kleiderstangen und Umkleidekabinen. Hier kann man italienische Kleider, Schuhe sowie Hüte bestaunen und danach selbst anprobieren.

Auch Workshops bietet die Ladeninhaberin an: für jeden, der selbst kreativ werden möchte. Wegen der momentanen Corona-Bestimmungen könnten bis zu vier Personen an einem Kurs teilnehmen, sagt Faber. Die Uhrzeit sei auch individuell buchbar. „In der offenen Werkstatt lernen die Teilnehmer drei verschiedene Techniken, um mit Kreidefarben zu arbeiten. Inklusive vieler Tipps und Tricks.“ Die Farben, Schablonen und Pinsel zum Bemalen bietet Faber ebenfalls zum Verkauf an. Besonderen Wert legt die Geschäftsfrau auf die Präsentation ihrer Ware, die auch auf Möbelstücken in Szene gesetzt werde. „Nachts träume ich mir meine Ideen zurecht. Am nächsten Morgen weiß ich dann, wie ich dekorieren will.“