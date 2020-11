Nach den steigenden Corona-Infektionszahlen sah sich der Gesangverein Höringen gezwungen, die für den 21. Oktober geplante Jahreshauptversammlung auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Die aktuelle Vorstandschaft – bestehend aus Klaus Denzer (1. Vorsitzender), Elke Busch (stellvertretende Vorsitzende), Theresa Schweden (Schriftführerin), Jürgen Busch (Kassenwart) und Alexandra Hener (Gleichstellungsbeauftragte) – bleibt nach einer Mitteilung des Vereins daher vorerst im Amt. Der Aufschub der Wahlen wurde vom Amtsgericht genehmigt.

Auch die „Hörmonists“ müssen der Pressemitteilung zufolge den Chorprobenbetrieb bis auf Weiteres einstellen. Seit Sommer hatte der Chor mit reduzierter Anzahl von Teilnehmern wieder regelmäßig geprobt.

Trotz regelmäßiger Singstunden und stetig wachsendem Repertoire stelle die Pandemie den Verein vor große Herausforderungen, heißt es weiter. Man müsse sich mit Fragen beschäftigen wie: Kann man einen Probenbetrieb für eine größere Teilnehmerzahl gewährleisten? Wie schafft man es, die sozialen Aspekte des Vereins aufrechtzuerhalten und die Mitglieder zu motivieren, wenn Konzerte, Stammtische und andere Veranstaltungen entfallen?

Zu den abgesagten Veranstaltungen zählen in diesem Jahr auch das Jahreskonzert im Festhaus Winnweiler, der Weihnachtsmarkt in „’s Denzers Hof“ und das Adventskonzert. „Zurzeit denken wir über alternative Möglichkeiten nach, den Mitgliedern eine Plattform für Chorgesang und Austausch zu bieten“, informiert Denzer. Man orientiere sich dabei am Vorbild anderer Chöre, die bereits virtuelle Chorproben und Stammtische etabliert hätten. „Eins steht fest“, so Denzer, „wir sind nicht weg. Es gibt uns – wenn es auch aktuell durch die Coronakrise etwas ruhiger um uns ist als sonst.“