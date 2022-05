Vor über zwei Jahren – am 21. März 2020 – wollte der Gesangverein Gehrweiler in großem Stil sein 100-jähriges Bestehen feiern. Doch dann machte die Corona-Pandemie vorerst allen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntag, 15. Mai, kann das Jubiläum endlich nachgeholt werden.

In der Gaststätte von Jakob Christmann hat 1920 die Gründung des Gesangvereins stattgefunden – 102 Jahre später wird nun am Sonntag ab 10.30 Uhr in der Gehrweilerer Gemeindehalle das 100. Jubiläum mit zahlreichen Gästen gefeiert. Darunter ist auch der Präsident des Chorverbandes der Pfalz, Wolf-Rüdiger Schreiweis.

In der Veranstaltung, die mit einem Gottesdienst beginnt, werden Gudrun Scherrer, Dirigentin des Gemischten Chors „Vorwärts“ Gehrweiler, für ihr großes Engagement sowie langjährige Mitglieder geehrt. Vor allem aber erhält der Verein die Zelter-Plakette samt Urkunde, unterzeichnet vom Bundespräsidenten. Sie gilt als höchste deutsche Auszeichnung für Amateurchöre. Jährlich wird sie an Chöre verliehen, die seit mindestens 100 Jahren musikalisch wirken und sich besondere Verdienste um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volkslieds erworben haben.