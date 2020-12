Sie hätte selbstredend in viel größerem Rahmen über die Bühne gehen sollen: die Übergabe eines Schecks über 1000 Euro von der Volksbank Kaiserslautern an den Gesangverein Gehrweiler. Geplant gewesen war sie für den Festabend im März anlässlich des 100. Vereinsjubiläums in der Gemeindehalle Gehrweiler. Der Pandemie geschuldet überreichte Volksbank-Vorstandsmitglied Albrecht Steller den Scheck nun im kleinen Kreis an den Vereinsvorsitzenden Bernhard Kiefer.