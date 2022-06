Als Kommunalpolitiker und „Macher“ im Turnverein war er vielen Menschen in Kirchheimbolanden jahrzehntelang ein Begriff. Jetzt ist Gerhard Holstein im Alter von 84 Jahren gestorben.

Gerhard Holstein war kein Ur-Kerchemer – er kam aus Kaiserslautern, lebte aber seit 1964 in der Kreisstadt, wo er als Revisor bei der Kreissparkasse beschäftigt war. Von 1969 bis 2019, also stolze 50 Jahre lang, gehörte er dem Stadtrat an, zunächst als Mitglied der Wählergruppe, seit 1979 als Vertreter der FDP. Bei seinem Eintritt war er das jüngste Stadtratsmitglied. Holstein saß auch jahrzehntelang im Verbandsgemeinderat, und in beiden Gremien hat er viele Sitzungen durch seinen trockenen Humor aufgelockert.

Daneben war Holstein ab 1972 im Vorstand des mitgliederstarken Turnvereins (TVK) aktiv, von 1977 bis 2013 als Zweiter Vorsitzender. Unter anderem war er Ansprechpartner in Sachen Jahnturnhalle, bevor diese 2003 in den Besitz der Stadt überging, und federführend bei ihrer umfangreichen Renovierung. Für sein Engagement ernannte der TVK ihn zu seinem Ehrenmitglied, außerdem wurde ihm vom Sportbund Pfalz die Silberne Ehrennadel verliehen.

Privat war Holstein ein großer Fan des FC Kaiserslautern, und solange es ihm gesundheitlich möglich war, fand man ihm bei fast jedem Heimspiel auf dem „Betze“. Er hinterlässt seine Ehefrau, zwei Söhne und eine Tochter sowie mehrere Enkel.