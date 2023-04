Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn man einem momentanen Ernährungstrend folgen und nicht mehr so viel Fleisch essen möchte, wie kommt man dann an die lebenswichtigen Proteine (Eiweiße)? Eine Antwort soll es am Samstag, 29. August, auf dem Gerbachhof in Bolanden-Weierhof geben.

Ein wichtiger Proteinlieferant sind die Leguminosen – man kann sie auch als Hülsenfrüchtler bezeichnen. Sie sind eine der artenreichsten Pflanzenfamilien und extrem eiweißreich.