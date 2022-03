Am Donnerstagabend streifte ein Auto in der Kaiserstraße in Standenbühl ein geparktes Fahrzeug. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Der Verursacher fuhr anschließend weiter, ohne den Unfall in irgendeiner Form zu melden. Hinweise an die Polizei unter 06352 911-2700.