Eine Unfallflucht meldet die Polizei aus der Nacht auf Sonntag. Demnach streifte ein Unbekannter zwischen Samstag, 23.30 Uhr und Sonntag, 1.50 Uhr, in der Straße Am Wehrgang beim Vorbeifahren ein am linken Fahrbahnrand geparktes Auto und fuhr trotzdem weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-0 zu melden.