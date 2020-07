Unfallflucht beging ein Unbekannter am Dienstag in Marnheim. Zwischen 16 und 17 Uhr war der Unfallverursacher von der Donnersberger Straße her in Richtung Bolander Straße unterwegs und streifte dabei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. An dem BMW entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr trotzdem weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-0 zu melden.