Als eine Autofahrerin am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr auf dem Konrad-Lucae-Platz in Kirchheimbolanden kurz parkte, um etwas in der Nähe zu erledigten, fuhr ihr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, ein Unbekannter gegen ihre hintere Stoßstange und beschädigte sie. Anschließend machte sich der Verursacher davon. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 06352 911-2700 in Verbindung zu setzen.