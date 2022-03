Die Polizei sucht einen Verkehrsteilnehmer, der am Montag gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß in der Kirchheimbolander Straße in Orbis geparkten Wagen gestreift und dabei beschädigt hat. Anschließend ist der Verursacher oder die Verursacherin weiter gefahren, ohne sich um die Regulierung des Schadens – rund 500 Euro – zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110 zu melden.