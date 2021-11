Ein VW Transporter, der am Dienstag zwischen 18.15 und 19.30 Uhr in der Kupferbergstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte, wurde in dieser Zeit am vorderen linken Kotflüge beschädigt. Laut Polizeibericht ist vermutlich ein anderes Fahrzeug beim Ausparken oder Vorbeifahren an das geparkte Auto gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-2700 zu melnden.