Mehr als 600 Besucher – Schüler ab Jahrgangsstufe sieben und ihre Eltern – holten sich am Mittwoch bei der Berufsorientierungsmesse der Georg-von-Neumayer-Schule Infos zu Berufs- und Ausbildungsangeboten. 26 Betriebe präsentierten sich den potenziellen Nachwuchskräften. Die Chancen auf den Wunschausbildungsplatz stünden angesichts des Fachkräftemangels gar nicht so schlecht, erläuterten Organisatorin Lorena Weintraut und Schulleiter Jörg Oeynhausen. Eine breite Palette an Ausbildungsplätzen und Karrieremöglichkeiten stehe den Jugendlichen offen – bei der Karrieremesse konnten sie eine große Auswahl kennenlernen. Mit Initiative und Engagement könnten sie ihre beruflichen Ziele erreichen und ihre Zukunft gestalten, befanden die beiden Lehrer.