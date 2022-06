Für Sonntag, 19. Juni, lädt der Donnersberg-Touristik-Verband zu einer geologischen Zeitreise auf den Moschellandsberg ein. Hier haben mehr als 600 Jahre Quecksilberbergbau ihre Spuren hinterlassen. Die Teilnehmer dürfen sich laut Veranstalter „auf dieser kurzweiligen Runde auf spannende Infos aus einer vergangen Epoche freuen“. Start der rund zweistündigen Tour ist um 14 Uhr am Parkplatz des Burghotels in Obermoschel, Gästeführer ist Ralf Kauth. Der Teilnahmebeitrag beträgt für Erwachsene vier Euro, für Kinder zwischen sieben und 16 Jahren zwei Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Donnersberg-Touristik-Verband unter Telefon 06352 1712, per E-Mail an touristik@donnersberg.de oder im Internet unter www.donnersberg-touristik.de.