Rund um das Hochsteiner Kreuz im „Felswald“ führt die Teilnehmer die Geo-Tour am Sonntag, 10. Juli. Gästeführer Eberhard Krezdorn lädt zu einer Zeitreise durch 300 Millionen Jahre Erdgeschichte ein. Die Veranstalter versprechen „eine spannende Runde mit Anekdoten zur Erdgeschichte und Entwicklung der Eisenindustrie der Pfalz sowie deren Einfluss auf Wasser und Wald“. Start ist um 14 Uhr am Parkplatz an der „alten“ Bundesstraße 48 gegenüber von Hochstein. Der Teilnahmebeitrag beträgt für Erwachsene vier Euro und für Kinder zwischen sieben und 16 Jahren zwei Euro. Die Dauer der Tour wird mit dreieinhalb bis vier Stunden angegeben. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen und Anmeldung (bis Freitag, 8. Juli) beim Donnersberg-Touristik-Verband unter Telefon 06352 1712, per E-Mail an touristik@donnersberg.de oder im Internet unter www.donnersberg-touristik.de.