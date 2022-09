Eine „lebendige Zeitreise durch 300 Millionen Jahre Erdgeschichte“ verspricht der Donnersberg-Touristik-Verband (DTV) für seine Geo-Tour am Sonntag, 18. September, auf dem Donnersberg.

Wie haben Landschaften ihre Struktur erhalten, welche Geheimnisse bergen die Erdkruste und die tieferliegenden Gesteine? Diese und weitere Fragen rund um die Entwicklung der menschlichen Kultur sollen beantwortet werden. Unter der Leitung von Eberhard Krezdorn erfahren die Teilnehmer Details zu der geowissenschaftlich bedeutenden Lothringen-Saar-Nahe-Senke mit dem Donnersberg, zum Vulkanismus und zur Geologie der angrenzenden Regionen. Eingebunden ist die Siedlungsgeschichte des Berges – vor allem die Geschichte des keltischen Oppidums, einer der größten keltischen Städte nördlich der Alpen.

Die Tour startet um 14 Uhr am Parkplatz auf dem Donnersberg und dauert drei bis dreieinhalb Stunden. Die Teilnahme kostet vier Euro, Kinder und Jugendliche von sieben bis 16 Jahren zahlen zwei Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich beim DTV unter Telefon 06352 1712, per E-Mail an touristik@donnersberg.de oder im Internet, donnersberg-touristik.de.