Am Sonntag, 25. Oktober, findet wieder eine Geo-Tour auf dem Donnersberg statt. Unter der Leitung von Gästeführer Eberhard Krezdorn erfahren die Teilnehmer Details zu der geowissenschaftlich bedeutenden Lothringen-Saar-Nahe Senke mit dem Donnersberg und zum Vulkanismus. Eingebunden in die Geo-Tour ist auch die Siedlungsgeschichte des Berges. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz auf dem Donnersberg, die Tour dauert etwa dreieinhalb Stunden. Kosten: Vier Euro für Erwachsene, zwei Euro für Kinder von sieben bis 16 Jahre. Die Teilnehmeranzahl ist auf zwölf Personen beschränkt. Anmeldung: Telefon 06352 1712, touristik@donnersberg.de, www.donnersberg-touristik.de.rhp