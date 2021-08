Wie haben Landschaften ihre gegenwärtige Struktur erhalten? Welche Geheimnisse bergen die Erdkruste und die tieferliegenden Gesteine? Am nächsten Sonntag, 8. August, gibt Eberhard Krezdorn eine Geo-Tour durch 300 Millionen Jahre Erdgeschichte auf dem Donnersberg. Im Mittelpunkt stehen geowissenschaftliche Details zu Lothringen-Saar-Nahe-Senke und der Vulkanismus um den Donnersberg. Eingebunden ist auch die Siedlungsgeschichte des Bergs, insbesondere die Geschichte des keltischen Oppidums, einer der größten keltischen Städte nördlich der Alpen, und deren Erbauer und Bewohner.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz auf dem Donnersberg. Die Tour dauert circa drei Stunden. Erwachsene zahlen vier, Kinder (7 bis 16 Jahre) zwei Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldung beim Donnersberg-Touristik-Verband unter Telefon 06352 1712, per E-Mail an touristik@donnersberg.de, oder im Internet www.donnersberg-touristik.de.