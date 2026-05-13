Zwei Tage, neun Stationen, jede Menge Genuss: Zwischen Wartturm und Zellers Weinlounge wird am Wochenende wieder geschlemmt, gewandert und gefeiert. Das erwartet die Besucher.

Rund um den Wartturm in Albisheim wird am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Mai, wieder gewandert, gegessen, getrunken und gefeiert. Die bisherige „Weinwanderung“ heißt nun „Kulinarische Wanderung“ und geht in ihre zweite Auflage. Veranstalter sind die Ortsgemeinde Albisheim und das Kaiserslauterer „Event Team“, dessen Inhaber Marius Blauth auch Zellers Weinlounge betreibt. Sie setzen erneut auf die Verbindung von Landschaft, Genuss und Musikprogramm. Entlang der Strecke laden neun Stationen mit Speisen, Weinen und Seccos regionaler Anbieter zum Verweilen ein. Beginn ist am Samstag um 11 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr; Ende ist jeweils um 18 Uhr.

Die Tour hat zwei Startpunkte, wo es auch die Weinpässe gibt. Station 1 an der Weinlounge ist einer davon. Angeboten werden dort Weine aus dem Zellertal, außerdem verschiedene Kartoffelpuffer-Variationen und die „Zellers Dubbebox“. Für die Musik sorgt an beiden Tagen ab 15 Uhr die Band „Dressinger Rock“. Nach einem kurzen Anstieg und einer Wende nach rechts gelangt man zu Station 2. Gastgeber dort ist die Cuvée Weinbar & Vinothek aus Kaiserslautern Gastgeber, die Weine kommen vom Römerhof aus Zell. Auf der Speisekarte stehen Burgervarianten, darunter Saumagenburger, Tex-Mex- und BBQ-Burger. Am Samstag steigt dort ab 15 Uhr eine „Sundowner-Party“ mit DJ Brenner, am Sonntag gibt es zur selben Zeit Livemusik mit „Voice & Strings“.

Weinwanderpass für alle

Der Weg führt zunächst parallel zur B47 weiter und steigt anschließend wieder an. Oberhalb des jüdischen Friedhofs warten das Zeller Weingut Wick und „Patrick’s Futterschmiede“ an der dritten Station und bieten unter anderem Spinatknödel, Fleeschknepp mit Meerrettich, weißen Käse mit Schwenkkartoffeln oder Wutzburger an. An Station 4 erwartet das Weingut Boudier & Koeller aus Stetten seine Gäste unter anderem mit Focaccia mediterran, nordafrikanischer Bratwurst mit Schmorzwiebeln sowie Winzersteak mit Chimichurri. Anschließend geht es auf dem Wirtschaftsweg parallel zum Hang weiter.

Station 5 wird vom Weingut Sonnenberg und Speeter Catering aus Neuleiningen betrieben. Es gibt dort unter anderem geschmorte Schweinebäckchen, Grillhähnchen und Spargelgerichte. Weiter geht es zur Station 6, wo das Weingut Baum Storzum aus Mühlheim-Obrigheim und die Pfälzer Dampfnudel-Manufaktur ihre Gäste erwarten – wie der Name schon sagt, mit Pfälzer Dampfnudeln und verschiedenen Soßen. Station 7, in der Nähe des Parkplatzes am Windrad, ist zugleich der zweite Startpunkt. Betreiber ist hier das Event-Team Kaiserslautern. Hier gibt es Flammkuchen aus dem Ofen, der Wein kommt vom Weingut Schloss Janson aus Bockenheim. Auch hier wartet ein Musikprogramm auf die Wanderer: Am Samstag ab 18 Uhr heißt das Motto „House Music with a view“ mit DJ Louis V, am Sonntag folgt ab 13 Uhr die „Rose & Rhythm Day Party“. An Station 8 von „ittelWEIN“ aus Grünstadt gibt es Crêpes und Käsespieße, und den Abschluss machen die „Wein & Seccobar Ochs“ aus Kaiserslautern und das Weingut Anton aus Kirrweiler.

An Station 1 und 7 gibt es für jeden Teilnehmer einen Weinwanderpass inklusive Wanderglas und Umhänger. Mit diesem Pass bekommt man an den Stationen ausgewählte Weine zum Probierpreis. Wer den ausgefüllten Pass an einem der „Info-Points“ abgibt, nimmt an einem Gewinnspiel teil.

Infos

Parkmöglichkeiten gibt es an der Weinlounge und auf dem Parkplatz am Windrad (gegenüber Abfahrt Heyerhof). Den Weinpass gibt es nur an Station 1 und 7. Hunde müssen angeleint bleiben. Es gibt mobile Toiletten. Die Strecke ist für Rollstuhlfahrer nicht geeignet. Weitere Informationen: www.kulinarische-wanderung.de.