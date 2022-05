Bei einer Veranstaltung mit dem Bundespräsidenten sollte der Verein Vorwärts Gehrweiler die Zelter-Plakette erhalten – dann kam Corona. Nun wurde die Plakette aus Bronze mit der Post verschickt.

Am Sonntag feierte der Verein Vorwärts Gehrweiler sein 100-jähriges Jubiläum und erhielt anlässlich dessen eine Plakette aus Bronze – die Zelter-Plakette. Dazu wurde dem Chor eine Urkunde überreicht, unterschrieben vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Eine Zelter-Plakette bekommt nicht jeder Chor. Zum einen muss ein Gesangsverein 100 Jahre bestehen, zum anderen muss nachgewiesen werden, dass sich der Verein in diesen 100 Jahren aktiv engagiert hat. Bereits 2019 beantragte der Gemischte Chor Vorwärts die Zelter-Plakette beim deutschen Chorverband. Dafür hatte Vorsitzender Bernhard Kiefer Unterlagen über Konzerte und Veranstaltungen an den Bundesmusikverband geschickt – mit Erfolg.

Verdienste um das Volkslied

Im Februar 2020 sollte bei einer zentralen Veranstaltung in Dessau die Plakette an den GV Gehrweiler und weitere Chorvereine verliehen werden. Doch Corona machte diesen Plan zunichte, erzählt Kiefer. Der Festakt mit dem Bundespräsidenten musste abgesagt werden, und auch der Ersatztermin im November 2020 fiel wegen der Pandemie ins Wasser. Deshalb nahm Kiefer das Angebot an, die Plakette auf dem Postweg zu erhalten.

Ursprünglich wurde die Zelter-Plakette 1956 von dem damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss gestiftet. Unter normalen Umständen verleiht auch heute noch der Bundespräsident die Auszeichnung. Namensgeber der Plakette ist Carl Friedrich Zelter, ein deutscher Musiker, Professor und Komponist, der zu Zeiten Goethes gelebt hat. Sein Bildnis ist auf der Vorderseite zu sehen. Die Rückseite zeigt den Bundesadler mit der Umschrift: „Für Verdienste um Chorgesang und Volkslied.“

Ehrenplatz in der Gemeindehalle

Nun erhielt der Verein Vorwärts Gehrweiler am Sonntag offiziell seine Zelter-Plakette. Bei dem Festakt wurden ebenfalls die Chorleiterin Gudrun Scherrer und langjährigen Mitglieder geehrt. Der GV Gehrweiler und die Turmspatzen gaben ihr Können zum Besten. Zum Ende unterhielt das Solisten-Duo Florian Jurzitza und Uwe Christiansen. „Die Zelter-Plakette wird einen Ehrenplatz erhalten“, versichert Bernhard Kiefer – in einer Vitrine der Gemeindehalle.

Die Geehrten

Die Chorleiterin des Gemischten Chors Gehrweiler, Gudrun Scherrer, wurde für 25-jährige Chorleiterinnentätigkeit mit Ehrennadel und Ehrenurkunde ausgezeichnet. Für langjähriges Singen im Chor bekamen Renate Balzer (70 Jahre), Trude Lutz (60), Gertrud Mühlberger (50) und Gudrun Christmann (50) ebenfalls eine Ehrennadel und Urkunde. Außerdem wurde Sonja Ringle für 25 Jahre Vorstandsarbeit als Schriftführerin geehrt und Bernhard Kiefer für 43 Jahre ununterbrochene Tätigkeit als Vorsitzender.