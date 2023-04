Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rund zwei Millionen Euro soll der Neubau des Gemeindezentrums in Ilbesheim kosten. Keine Ratssitzung in der nordpfälzischen Gemeinde, in der das Großprojekt, das mit 1,1 Millionen Euro aus Mitteln der Dorferneuerung gefördert wird, nicht Thema ist. Bis zum Jahresende sollen die Außenwände stehen.

2018 hat die Gemeinde den Antrag gestellt, aus dem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen Gräser ein Gemeindezentrum zu machen. „Die Gemeinde konnte das alte Gebäude für